Terugblik op de herdenkingswedstrijd na MH17: "De jongens speelden, symbolisch, tien tegen tien"

Werther was een getalenteerd voetballer, vertelt clubvoorzitter Tom Verdam vanuit de dugout. "Hij was een spits en maakte veel goals. Een begenadigd speler. En dan is hij er plotseling niet meer."

Die dag, bijna tien jaar geleden, staat in het geheugen gegrift van iedereen die betrokken is bij Altius. Spelers, ouders, het bestuur. "We zijn die dag met z'n allen bij elkaar gekomen. Het was vreselijk emotioneel," vervolgt Verdam. "Voor die jongens is het heel ingrijpend geweest. Die waren ineens hun vriendje kwijt."

Duizend mensen

Het idee ontstond om een herdenkingswedstrijd te organiseren, voorafgaand aan de juniorenkampioenschappen die een maand later zouden plaatsvinden. Zo'n duizend mensen zagen vanaf de zijlijn hoe het elftal van Werther tegen een team van Olympia speelde. Die voetbalclub verloor óók een jeugdspeler bij de vliegramp, van dezelfde leeftijd als Werther.

"Die wedstrijd was echt een herdenking voor die jongens," vertelt Verdam. "Ze speelden tien tegen tien. Symbolisch ontbrak er aan beide kanten één speler. Het was heel indrukwekkend en teder. Die jongens hebben een halfuurtje gevoetbald. Dat was gewoon fijn, ook dat ze die aandacht kregen."