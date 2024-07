Zware celstraffen na dodelijke steekpartij op Somalische bruiloft in Beverwijk

Beide mannen waren die dag in oktober twee jaar geleden te gast bij een trouwfeest in partycentrum Jasmine aan de Parallelweg in Beverwijk. Het was er druk, er waren zeker honderd gasten. Daar ontstond om nog altijd onduidelijke redenen een woordenwisseling tussen verschillende gasten, die al snel ontaardde in een gewelddadige confrontatie op straat.

Bij het gevecht dat die nacht op de Parallelweg ontstond, werd een mes getrokken en gebruikt. De 20-jarige Assad uit Purmerend overleefde een messteek in zijn buik niet. Een ander raakte door messteken gewond aan een arm, weer een ander aan zijn been en heup.

Het Openbaar Ministerie vroeg na de zitting vorige maand in de rechtbank in Alkmaar om veel zwaardere celstraffen tegen de verdachten. Het OM eiste respectievelijk acht en twaalf jaar tegen Abdirahman A. (22) en Abduwahab A. (24). Van de straf voor Abdirahman A. - 3,5 jaar cel - is een jaar voorwaardelijk.