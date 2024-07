Oud-verzorgsters kindertehuis Halfweg gezocht: "Om herinneringen terug te geven"

In sommige gevallen heeft Henny de oud-bewoner zelf urenlang op schoot de fles gegeven. Dan graaft ze diep in haar geheugen om wat persoonlijks te vertellen over die tijd, of ze zoekt in haar oude fotoalbums naar foto's die zij stiekem heeft gemaakt. In andere gevallen kent Henny de persoon niet, omdat een collega het kind verzorgde. Alleen is er geen contact met alle oud-verzorgsters.

Zoveel mogelijk oud-collega's vinden

"Het is daarom belangrijk dat we zoveel mogelijk oud-collega's vinden", stelt Henny. Het gaat specifiek om verzorgers in de periode 1960 tot 1981. Oud-collega's kunnen zich melden via Facebook. Ook oud-bewoners kunnen via deze pagina contact opnemen als ze meer willen weten over de periode in het kindertehuis. "Ze kunnen altijd bij ons terecht", stelt Henny.