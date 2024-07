Haarlemse Honkbalweek nog steeds in de harten van de vele vrijwilligers

Louie Jay wil bij jongeren honkballiefde aanwakkeren

"Ik ben verliefd op honkbal. Al sinds dat ik in de klas kwam bij een honkballer die me meenam naar de training. Het is een liefde die in niet kan beschrijven. Maar ik film dus wel dit jaar voor het eerst van alles over en op de Honkbalweek."

"Zelf honkbal ik als catcher nog steeds bij Neptunes in Rotterdam en ik geef veel clinics op pleintjes. Maar je bereikt de jeugd toch vooral via de socials. Het is wel bijzonder om hier in Haarlem nu bij de organisatie betrokken te zijn. Het heeft hier toch iets unieks. Ik ken geen andere stad die op honkbalgebied zo'n naam heeft."