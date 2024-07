Explosie nummer drie bij woning Uithoorn: vlammenzee bij voordeur terwijl gezin ligt te slapen

De derde explosie bij dezelfde woning in de straat is voor de gemeente Uithoorn vooralsnog geen reden om extra maatregelen te nemen. In andere gemeenten waar woningen herhaaldelijk werden bestookt, zoals in Purmerend, werd besloten camera's op te hangen. Ook kan de gemeente de bewoners tijdelijk verbieden in of in de buurt van hun woning te komen. "Daar kunnen we nog niets over zeggen", aldus een woordvoerder. "Er is overleg met de politie."