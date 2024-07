Met haar laatste kunstje geeft Hilly Jansen Zandvoort kleur op de wangen

De manifestatie in, maar vooral buiten Zandvoorts Museum, is de laatste van Hilly Jansen in haar rol als directeur van Zandvoorts Museum en de eerste in haar functie als aanjager van de Stichting Beleef Zandvoort. Met een groepje bevriende streetart-liefhebbers wil ze zoveel mogelijk gevels veranderen in kunstwerken.

Niet achterom kijken

Hilly Jansen is niet iemand van achteruit kijken, dus als haar wordt gevraagd terug te blikken op haar tijd bij Zandvoorts Museum, is ze snel klaar. "Het was een prachtige tijd met mooie exposities, maar een enkele keer ook een tentoonstelling waar ik minder mee had. Wat vooral blijft hangen is de band met de vrijwilligers. Die hebben geweldig werk gedaan. Het voelt als familie."

Goed gevoel

Hilly Jansen zegt dat ze met een prettig gevoel afscheid neemt. Haar 'erfenis' is in goede handen. "Met de nieuwe directeur Aurélie Ruhé gaat er een nieuwe, frisse wind waaien. Dat is goed. Ik ga haar ondersteunen waar ik kan."

De tentoonstelling Street Art Zandvoort in het Zandvoorts Museum is te zien tot 1 september.