Wijdemeren zit nu ook zonder coalitie, twee wethouders blijven nog wel aan

Wijdemeren had vanaf de zomer van 2022 wél een meerderheidscoalitie. Maar in juli 2023 stapte PvdA-GroenLinks eruit. In september van dat jaar besloot Olivier Goetheer de DLP te verlaten om solo verder te gaan. Vanaf dat moment begon het politiek sappelen voor de twee partners, die een kleine zes weken terug snel hoopten op verbreding van de coalitie.

Stop ermee

Dat is dus niet gelukt. Uit de vergadering van donderdag bleek duidelijk dat het mogen leveren van een wethouder én onderdeel zijn van deze coalitie niet genoeg was. Niemand wil verdergaan met de plannen die zijn vastgelegd in het coalitieakkoord van twee jaar terug. "Stop ermee en laat ons als raad plannen maken", was de duidelijke boodschap tijdens de vergadering van donderdag.

Omdat het vingerwijzen en het wachten op elkaar maar doorging, besloot Rademaker tijdens de vergadering dat het genoeg is geweest. Blijkbaar is politiek Wijdemeren gebaat bij een nieuwe ronde, want het allerbelangrijkste is dat er na het reces een goed en stabiel bestuur komt. Zo luidde de algehele conclusie. Wijdemeren moet eind 2026 goed worden overgedragen aan Hilversum, waar de gemeente per 1 januari 2027 mee hoopt te fuseren.

Verkenner?

Hoe nu verder? Waarnemend burgemeester Mark Verheijen roept de fractievoorzitters snel bijeen om te kijken wie er straks als eerste aan zet is. De roep om een verkenner was al hoorbaar in de raadszaal, maar dat is een besluit van de gehele gemeenteraad.