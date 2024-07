Maximale eis tegen tieners (13 en 15) die man zouden hebben doodgeslagen met stoeptegel

Volgens het OM gooide de oudste verdachte een stoeptegel van bijna twintig kilo tegen een 42-jarige man in de nacht van 26 op 27 augustus 2023. Toen de man op de grond viel, zou de jongste verdachte nog eens met een steen op zijn voorhoofd hebben geslagen. De man overleed een paar dagen later in het ziekenhuis, hij liet vier kinderen achter.

Een dag later zou de jongste verdachte op het station in Tilburg een slapende dakloze man hard op zijn hoofd hebben geschopt, zijn vriend filmde het voorval. Het OM zegt dat de jongens dit hadden afgesproken met elkaar; degene die schopte zou er wiet voor krijgen. Het slachtoffer heeft daar blijvende verwondingen aan overgehouden: een gebroken jukboog, gezichtsverlamming en tandletsel.

Straatroven

Daarnaast zouden de jongens in die periode ook verschillende straatroven hebben gepleegd op station Tilburg en het NDSM-terrein, al slaagden ze daar niet altijd in. Bij de pogingen trapten ze meerdere vrouwen van hun fiets en bedreigden hen met een mes.

De jongens kunnen maar maximaal een jaar cel krijgen, omdat zij nog geen zestien waren toen de feiten plaatsvonden waar ze van worden verdacht. De rechtbank doet op 26 juli uitspraak.