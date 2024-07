'Maffiapraktijken' in Hauwert: Maaike wordt in haar eigen huis beschoten

Ongeloof en angst vechten dan om voorrang. Niet veel later staan er drie politieauto's voor de deur en is de eigen huiskamer plotseling een plaats delict. "De politie vroeg meteen of ik vijanden heb, maar die heb ik niet. Ook geen schuldeisers. Deze kogel kan niet voor mij bedoeld zijn, dat geloof ik gewoon niet."

Er volgen een paar moeizame nachten, met veel gepieker. "Je denkt dan vooral 'hoe?' en 'waarom?' en 'wie?' Gericht schieten op iemand in zijn eigen huis. Dit zijn maffiapraktijken. De politie spreekt van bedreiging, maar ik vind het nog wel iets meer." Ze gaat samen met haar man Ed nog op zoek naar de huls, maar die wordt niet gevonden.

Huisnummer verwisseld?

In Hauwert gaan al snel verhalen rond dat er sprake moet zijn van een verwisseling van het huisnummer. Verderop in dezelfde straat is eind vorig jaar een grote hennepplantage met 850 planten opgerold. Mogelijk ligt daar een verband. "Daar heeft het hele dorp het over. We hadden zondag een buurtborrel en iemand uit de straat kwam meteen op mij aflopen: 'Dit moet voor dat pand geweest zijn!'"

