Schuur met oldtimers volledig in brand in Hem

De eerste meldingen van de brand kwamen even voor 11.30 uur binnen. Het betreft een brand in een schuur van een agrarisch bedrijf, waar auto's en motoren staan opgeslagen. De brandweer is met veel wagens op de brand afgekomen en de straat is afgezet.

De woordvoerder laat weten dat de schuur inmiddels volledig in brand staat en dat de brandweer ook niet meer naar binnen gaat om te blussen. "De kans is groot dat hij verloren gaat."

Veel rook

Een persoon is nagekeken door ambulancepersoneel vanwege het inademen van rook. Het is nog niet bekend hoe deze persoon er nu aan toe is. De woordvoerder laat weten dat er ook nog niets bekend is van schade aan de oldtimers die in de schuur staan, maar dat de kans groot is dat ook die beschadigd raken door de brand.

Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden worden geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden als ze last hebben van de rook.