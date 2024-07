Tata Steel. Het staalbedrijf is onlosmakelijk verbonden met de regio IJmond en Wijk aan Zee. Van een koelkast tot een blikje frisdrank: al ruim een eeuw produceert de staalgigant staal voor over de hele wereld. Het zorgt voor welvaart, maar ook voor problemen. Volgens omwonenden en milieuorganisaties zit de uitstoot van de productie vol met giftige stoffen, die gevaarlijk zijn voor mens en natuur. NH volgt het op de voet. Je leest het allemaal terug in dit dossier.