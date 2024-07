Demonstranten Extinction Rebellion opgepakt bij protest tegen veelvliegers op Schiphol

De KLM-lounge is een beveiligd gebied en alleen toegankelijk na een controle en een geldig vliegticket. 'Frequent flyers' kunnen gratis in deze lounge verblijven. Andere passagiers die de drukte willen vermijden, moeten ervoor betalen.

Extinction Rebellion streamde de actie live op Instagram. "Je moet je toch wel heel erg schamen als je in deze lounge verkeert, want dat betekent dat je wel heel erg veel vliegt en dus heel erg veel CO2 uitstoot", zei de woordvoerder die filmde. "Iedereen die gewoon doet of er niets aan de hand is en gewoon lekker doorgaat met vliegen is medeplichtig."

Vastgeketend aan de balie

Verschillende mensen ketenden zich vast aan een balie. Er hingen spandoeken en er klonk een 'ongelofelijke teringherrie', zoals de klimaatdemonstrant het in de livestream zelf omschrijft. Reizigers en KLM-personeel konden de demonstranten bevrijden door quizvragen goed te beantwoorden.

Dit alles deden de klimaatdemonstranten om hun 'wanhoop over te brengen aan het bedrijf en de klanten'. Specifiek spraken de demonstranten zich uit tegen het frequent flyer-programma van KLM, het programma van KLM om vaak vliegende klanten aan zich te binden door hen voordelen te schenken.

Weggevoerd

In de livestream stelde de woordvoerder dat de demonstranten al drie keer gevorderd waren door de Marechaussee. "Als ze daar niet aan voldoen, gaan we over tot aanhouding", vertelde de woordvoerder van de Marechaussee aan NH.

Inmiddels worden verschillende demonstranten gearresteerd. "Wij gaan niet uit onszelf weg zonder dat ze toezeggen iets te veranderen", licht de woordvoerder toe. De demonstranten worden weggevoerd met een bus. De livestream is gestopt, omdat de telefoon van de woordvoerder is afgepakt.