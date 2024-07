Wéér gewonde in Haarlemse P.C. Boutensstraat, maar niemand grijpt in

Geen wettelijke grondslag om op te treden

Vanuit het gemeentebestuur is na de vorige brand geen extra actie ondernomen om de brandveiligheid in Delftwijk te verbeteren. In een reactie op raadsvragen van de Actiepartij schrijft het college van burgemeester en wethouders in juni onder meer:

De portiekwoningen in Haarlem zijn voor een deel in handen van woningcorporaties of daarmee gelijk te stellen gebouweigenaren en deels in handen van privé eigenaren. De gebouweigenaar is in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de staat van het gebouw en dat wordt voldaan aan de voorschriften uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (hierna: Bbl), voorheen het Bouwbesluit 2012.

Het Bbl kent twee niveaus van voorschriften, namelijk voor nieuwbouw en voor bestaande bouw. Voor bestaande gebouwen geldt het principe van verworven rechten (rechtens verkregen niveau), wat inhoudt dat deze gebouwen zoveel mogelijk worden ontzien wanneer bestaande technische eisen worden aangescherpt of nieuwe eisen worden geïntroduceerd. Dit betekent dat portiekflats, die vooral in de jaren '60 en '70 zijn gebouwd en die ten tijd van vergunningverlening voldeden aan de toen geldende technische eisen, niet alsnog met de nu geldende hogere eisen van het Bbl worden geconfronteerd.

Een wettelijke grondslag om op te treden tegen het ontbreken van een extra vluchtroute of een rookmelder in een trappenhuis ontbreekt. Wat betreft de rookmelder wordt opgemerkt dat deze per 1 juli 2022 verplicht is binnen een woning, maar dit geldt niet voor trappenhuizen. Het staat de gebouweigenaar natuurlijk vrij om een hogere kwaliteit dan wettelijk is voorgeschreven na te streven, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van rookmelders in een trappenhuis.