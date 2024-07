Skatebaan Bussum krijgt feestelijke opening voor en door jongeren: 'Heilige grond'

Maandenlang heeft de renovatie geduurd, maar het beton is inmiddels uitgehard. De stalen buizen zijn voorzien van een laklaag, de aarden wallen opgeworpen en het hekwerk staat fier overeind. Stuntsteppers en BMX fietsers hebben, om elkaar niet in de weg te zitten, een eigen gedeelte op het park en de skaters hebben een hoger en uitdagender parcours gekregen. Kortom: de Bussumer skatebaan is klaar voor de opening dit weekend.

Van goed idee tot project

Stichting Talent And Dreams (STAD) is het bureau waar jongeren met een goed idee kunnen aankloppen. “Eigenlijk regelen wij alle zaken, zoals bijvoorbeeld subsidies en vergunningen, om een project te realiseren”, legt Roos de Jager van STAD uit. Zij is op de skatebaan in Bussum met jongeren gaan praten en daar bleek dat de skateliefhebbers zelf iets wilden organiseren voor de opening.

“Het is voor én door jongeren. Zij hebben een idee en hebben daarbij hulp nodig”, vertelt De Jager over het initiatief van de jonge skaters. De opening van de skatebaan is ook bedoeld als festival voor de buurt en het laat zien hoe belangrijk deze hot spot is voor jongeren. Vrijwel iedereen die De Jager sprak, had het over de ‘heilige grond’. In Gooise Meren zijn er verder ook niet veel plekken waar jongeren hun skateskills kunnen beoefenen.

Ollies en Volcano`s

En die skatevaardigheden zijn na de officiële opening op zaterdag te zien: dan zal er namelijk een spectaculaire skate-race beginnen. En er zullen meerdere aspecten van de skatecultuur dit weekend voorbij komen.

Zo zijn er kraampjes met jonge ondernemers, die skatekleding of skateboardaccessoires verkopen. En gedurende de dag zijn er de nodige skateboard ‘tricks’ te zien en kun je ze zelf uitvoeren natuurlijk.