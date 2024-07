Erik verveelvoudigt vijf cent tot een zeilboot door slim te ruilen

Hoeveel heeft Erik nog nodig? Het eerste paard kost ongeveer 8500 euro. Met zijn zeilboot, die zo'n 5000 euro waard is, hoopt Erik op Marktplaats een ruil te kunnen maken voor een ander, nog waardevoller voorwerp. "Ik hoop binnen één of twee ruilen iets te hebben van die waarde. Dat voorwerp verkoop ik dan en dan koop ik het paard in New Mexico", zegt Erik.

Gelukkig heeft Erik nog tot 2026. "Het is gruwelijk tegengevallen. Als je gaat werken dan gaat het een stuk sneller, want er gaat echt heel veel tijd in zitten", lacht hij, "maar ik heb altijd al van een beetje avontuur gehouden."

Benieuwd naar zijn ruilverhalen? Die deelt Erik op zijn Tiktok-account.