Slechte zorg en ruziënde bestuurders: het faillissement van huisartsenketen Co-Med

In 2020 neemt Co-Med huisartsenpraktijken over in Anna Paulowna, Breezand en in Den Helder. De praktijken hebben geen opvolger en op deze manier kunnen ze blijven bestaan. Een jaar later stromen de eerste klachten al binnen: patiënten proberen tevergeefs afspraken te maken en als dat wel lukt zijn ze vaak digitaal. In 2024 gaat het helemaal mis. De praktijk in Anna Paulowna moet dicht en patiënten zitten massaal zonder huisarts. Niet alleen in Noord-Holland zijn er problemen, ook over andere Co-Med praktijken in het land wordt er geklaagd. Op 5 juli 2024 valt het doek definitief voor Co-Med: de huisartsenketen is failliet verklaard.