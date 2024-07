Scholieren waarschuwen voor gezondheidsrisico's door wonen langs A9

Tot hun eigen opluchting wonen Anna Derlage en Jasmijn Lankheet niet pal naast de A9. Dat is voor mede-onderzoeker Anne Jore een ander verhaal. Zij ademt al haar hele leven de uitlaatgassen van het verkeer op de snelweg in. "Nu ik de resultaten weet, zou ik later ver weg van de snelweg willen wonen", vertelt ze.

Wat de meiden opviel, is dat ook veel andere Amstelveners niet bekend waren met de mogelijke gezondheidsrisico's. Omwonenden die er wel van wisten reageerden blij op het onderzoek. "Ze voelden zich gehoord."

Giftige stoffen in de lucht

Om tot hun onderzoeksresultaten te komen, hingen de meiden in het Meanderpark naast de A9 zogeheten palmesbuisjes met vloeistof op. Deze buisjes werden na een maand in een laboratorium vergeleken met buisjes uit een weiland. En zo bleek: naast de snelweg hing ongeveer een kwart meer stikstofdioxide in de lucht.

De gemeente benadrukt dat de stikstofconcentratie overal onder de richtlijnen van het RIVM blijft. Dat blijkt uit zowel eigen onderzoek, als het onderzoek van de scholieren. Toch vinden zij de hoeveelheid stikstofdioxide te hoog. Deze giftige stoffen kunnen namelijk veel schade veroorzaken, zo blijkt uit eerdere onderzoeken.