Gevluchte handbaltrainer die 6 meisjes misbruikte, opgepakt op Schiphol

O.F. blijkt ongezien naar het buitenland te zijn gevlucht. Hij zou zich bij familie verschuilen in Tunesië, melden anonieme bronnen tegen NH.

'Geld raakte op'

Dat hij besloot terug te keren, heeft volgens een van de bronnen een simpele verklaring: het geld raakte op. "Hij had geen uitkering meer en het geld dat hij had meegenomen, werd steeds minder. Hij is naar Parijs vertrokken en is uiteindelijk aangehouden", aldus de bron.

Op Schiphol heeft de Koninklijke Marechaussee hem "na een verblijf in het buitenland" aangehouden, bevestigt ook het OM. Hij zit nu in voorlopige hechtenis tot de Hoge Raad zijn zaak heeft behandeld. "De zaak bevindt zich in de administratieve voorfase, er is nog geen datum bekend", aldus een woordvoerder van de Hoge Raad.