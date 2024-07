Anneke en Inge vangen Julia (4) vrijwillig op: "Liefde en aandacht is genoeg"

Korte lijntjes

De woensdag is meer dan alleen een leuke middag. Onder het motto 'opvoeden doe je samen' worden kinderen door Buurtgezinnen gekoppeld aan zogeheten steungezinnen, zodat de ouders even ontlast kunnen worden.

Bij Anneke en Inge gelden andere regels dan bij de ouders van Julia thuis. "We houden de lijntjes kort met Julia, dus als we bijvoorbeeld in de supermarkt lopen, moet ze altijd de handjes in de zakken doen en dat werkt vrij goed." Omdat het stel zelf geen kinderen heeft, kunnen ze alle aandacht aan Julia geven. "Ze heeft daarom ook ruimte om te gaan 'spoken'. Voor haar werkt dat erg goed."