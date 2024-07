Van kerk naar moskee: de succesvolle metamorfose van De Zaaier in Amsterdam

Gebedsrichting

Wat opvalt, is dat de gebedsrichting is veranderd. Waar ooit de kerkgangers naar binnenkwamen is de muur nu dichtgemaakt. Het is de plek waar de imam voorgaat in het gebed.

"Moslims zijn verplicht om in de richting van de Kaäba te bidden", vertelt imam Kemal Gözütok. "De Kaäba is dat kubusachtige gebouw in de stad Mekkka. In de Koran wordt duidelijk vermeld dat dat de gebedsrichting is. Als je in Nederland bent is dat zuidoost. Dus de deur is weggehaald en er is een nis gekomen die in het Arabisch mihrab heet."