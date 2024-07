Rolschaatsbaan op Leidseplein: "Met silent disco en gratis voor kinderen met stadspas"

De winterse variant zal een bekend gezicht zijn voor veel Amsterdammers, maar Frans Stuy wilde ook graag iets voor kinderen organiseren in de zomer. "De kinderen met een stadspas mogen er gratis op", vertelt hij. "En waarom? Ik vind het leuk en belangrijk dat kinderen die het wat minder hebben erop kunnen. Zij verdienen ook een leuke dag en ik hoop dat het zo druk wordt dat er geen toerist meer op kan."

Disco

Vanaf 27 juli kan er elke dag vanaf 10.00 uur 's ochtends gerolschaatst worden. Het geheel wordt in een 'discojasje' gestoken. "Het wordt aangekleed door een bedrijf dat ook werkt voor De Mol en Van den Ende", geeft Stuy aan. "Ze gaan de boel omtoveren tot een discobaan. Dat betekent lampen en, ik kan de buurt geruststellen, ook met van die 'silent disco' koptelefoons." De baan sluit iedere dag om 23.00 uur.

Het geheel wordt ondersteund door verschillende ondernemers uit de buurt. Daarnaast is ook de stadsdeelvoorzitter lovend. "De ondernemers en winkeliers in het gebied willen met de rollerskatebaan het Leidseplein overdag aantrekkelijker maken voor Amsterdammers", aldus Amélie Strens. "Dat streven omarm ik. Het is extra mooi dat kinderen van ouders met een stadspas deze zomer gratis gebruik mogen maken van de rollerskatebaan."

Evaluatie

Wel geeft ze aan dat het gebied door dit initiatief nog drukker kan worden. Het evenement wordt daarom na afloop geëvalueerd. De Leidsebuurt is een druk gebied en de activiteiten en het gebruik van de openbare ruimte moeten voor de buurt wel in balans blijven.