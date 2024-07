Crisisnoodopvang Schagen: van omstreden locatie tot warm ontmoetingscentrum

Uphrazia biedt een flink bord overheerlijk eten aan en een groot glas drinken. Ze is blij dat ze na ruim een jaar verblijf in Petten nu eindelijk zelf boodschappen kunnen doen en zelf kunnen koken. Hun droom is dat ze hier kunnen blijven en hun werk als verpleegkundigen kunnen voortzetten. Of een restaurant beginnen? Nadeem lacht hartelijk: "Nee, geen restaurant. Ook niet in de vrije tijd, want dat heb je niet met drie kinderen."

'Hoe gaat het met u?'

Nadeem en Uphrazia nodigen uit naar hun kamer te komen. Eén voor één komen de kinderen even om de hoek van de deur kijken. "Kom, kom," zegt Abigail. Er hangen slingers in de kamer. De kinderen Abigail (6). Daryl (9) en Damian (11) gaan al naar school en spreken zelfs als redelijk Nederlands. De jarige Damian, vandaag dus 11 geworden, vraagt in mooi Nederlands hoe het gaat. Daarna wordt het toch wat lastig, maar hij kijkt trots en lacht.

Nadeem: "We willen een betere toekomst voor onze kinderen." Het is ruim tien maanden geleden dat ze een gesprek hadden met de IND, vertelt Uphrazia: "Dat maakt ons soms depressief, maar we geloven in God en weten dat hij ons op weg zal helpen."

Tekst gaat door onder de foto