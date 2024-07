Koud en nat weekend voor de boeg

Vandaag zal het op de meeste plekken erg nat zijn, voorspelt NH-weerman Jan Visser. Pas tegen de avond wordt het op de meeste plekken droog, maar het warme weer laat nog steeds op zich wachten.

Wisselend weekend

Ook morgen ziet Jan dat er op veel plekken buien zullen vallen. Een NH-radioluisteraar vroeg de weerman vanochtend of hij morgenavond wel een tuinfeest kan geven in Castricum, in verband met het weer. Daarop is het antwoord gelukkig ja. "Tegen het einde van de dag zal het opklaren."

Maar zoals altijd is er na regen toch nog zonneschijn: zondag ziet Jan de lucht opklaren en zal de zon geregeld te zien zijn. Het wordt dan 20 tot 21 graden.

Begin volgende week moeten we nog even volhouden, maar na dinsdag ziet Jan eindelijk zomerse dagen aankomen.