Ineke en Laurien zoeken al jaren een kavel voor hun wooncoöperatie

Op dit moment bestaat de vereniging uit zes leden met twaalf mensen op de wachtlijst. Laurien laat weten dat ze geïnteresseerden een zachte landing willen geven.

“Eerder kwamen mensen dolenthousiast binnen. Dan zaten ze gelijk elke week te vergaderen en verlieten daardoor ook weer snel de groep. Doordat het een project is voor langere tijd, kiezen we er nu voor om geïnteresseerden een zachte landing te geven. Onderzoeken of dit echt is wat ze willen. Of ze er tijd in willen steken en het risico willen lopen.”

Vooraf betalen

Want dat ze risico lopen, is een feit. “Projectontwikkelaars, financiële en juridisch adviseurs, ze moeten vooraf worden betaald. Of dat geld ooit nog terugkomt, is wel de vraag.”

Maar voorzitter Ineke en lid Laurien gaan zeker door. Ze blijven volharden in hun gezamenlijke droom: een betaalbare sociale wooncoöperatie voor jong, oud, gezinnen en singles met veel groene ambities. Hopelijk aan de rand van Schalkwijk.