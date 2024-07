Huurwoningen in voormalig Scheringa Museum in Opmeer laten op zich wachten

Na meer dan tien jaar leegstand werd in 2022 begonnen met de bouw van 99 sociale huurwoningen in het voormalige museum aan de Kunstlaan. Een uitkomst voor woningzoekenden die al lang op de wachtlijst staan voor een woning in de eigen gemeente.

Woningcorporatie De Woonschakel laat nu echter weten dat de 56 woningen in blok B (Charleyhuis) niet op 15 juli opgeleverd gaan worden, zoals wel de planning was. Reden hiervoor is dat de vleugel nog niet voldoet aan alle (brand)veiligheidseisen. De toekomstige bewoners zijn inmiddels al op de hoogte gesteld. Wanneer ze wel in kunnen trekken is nog niet duidelijk.

Vervelende situatie

De woningcorporatie betreurt het besluit ten zeerste, aldus directeur Ab Gieling, en heeft excuses aangeboden aan de toekomstige bewoners voor de huidige situatie. "Deze situatie is natuurlijk erg vervelend, maar ze hebben er gelukkig begrip voor. De meesten wonen nog bij hun ouders, maar voor diegenen die de huur van hun bestaande woning al hebben opgezegd wordt er gezocht naar een passende oplossing. Bijvoorbeeld een opslagruimte voor het meubilair, of we vragen aan de desbetreffende woningcorporatie en particulier of ze een maandje langer mogen blijven."

Zowel de veiligheidsregio als de gemeente gaan een dezer dagen opnieuw beoordelen of de vleugel aan alle (brand)veiligheidseisen voldoet. Gieling: "Binnen nu en een week moet er duidelijkheid zijn. We zetten alles op alles om het voor elkaar te krijgen."