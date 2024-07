Fietser zwaargewond bij aanrijding op oversteekplaats tussen Uithoorn en Amstelveen

Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, bevestigt een woordvoerder van de politie tegenover NH. De betrokken auto reed in de richting van Amstelveen. Het ongeluk gebeurde op de plek waar de parallelweg en de hoofdweg samenkomen en waar fietsers oversteken.

Gelet op de schade aan de auto is de impact van de aanrijding groot. De voorruit is volledig verbrijzeld en de motorkap en het dak zijn flink ingedeukt. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd, maar kan in dit stadium nog niets zeggen over een mogelijke aanleiding.

Veel waarschuwingsborden

Op de plek van het ongeluk geldt een maximumsnelheid van 80 km/u. Automobilisten die de kruising met de parallelweg naderen, worden met waarschuwingsborden gewezen op de parallelweg, afslaand verkeer en overstekende fietsers. De politie kan nog niet zeggen of de automobilist en fietser onder invloed waren.