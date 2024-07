Wéér raak: brand in flat P.C. Boutenstraat in Haarlem

Rond half 7 vanochtend krijgt de brandweer een melding binnen van een brand op de P.C. Boutenstraat. Het is dezelfde flat waar eerder dit jaar meermaals brand is ontstaan, maar volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Kennemerland hebben deze niks met elkaar te maken.

De woordvoerder omschrijft de brand als 'kort, maar hevig'. Meerdere bewoners worden uit hun woning gehaald in verband de hevige rook die vrijkomt. De bewoner van het appartement waar de brand is ontstaan, is met lichte brandwonden naar het ziekenhuis gebracht.

De brand is inmiddels uit en de woning is helemaal uitgebrand. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. Daar doet de brandweer nu onderzoek naar.