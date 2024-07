Allereerste Blaricumse ponywedstrijd in aantocht; de piepjonge Vajèn (4) doet ook mee

Al jaren was er behoefte aan een ponyevenement in het Gooi, vertellen organisatoren Jill, Luana en Marise. Ze zijn allemaal nog geen 14 jaar oud en gek op paarden en alles wat daarmee te maken heeft. Marise: "Hier in de buurt werd er niks echt georganiseerd voor ponyliefhebbers. Daarom zijn we het zelf maar gaan doen."

Samen met hun ouders en een aantal vriendinnen bedachten ze het 'Ponyspektakel'; een evenement in Blaricum waar kinderen op shetlanders kunnen rijden, glittertattoo's kunnen plakken, hoefijzers kunnen versieren en mee kunnen doen aan een stokpaardenrace.

Kinderen vanaf 4 jaar mogen al meedoen aan de ponyrace. Dat liet de vierjarige Vajèn zich geen twee keer zeggen: zaterdag, wanneer het evenement plaatsvindt, staat ze vooraan. Daarvoor moest ze wel nog even trainen. Hoe dat eruitziet en welke bijzondere outfit ze van plan is aan te trekken, is te zien in bovenstaande video.