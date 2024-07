FC Volendam pikt gewenste linksback gratis op bij FC Utrecht

"Het is een compliment voor FC Volendam dat Yannick voor ons gekozen heeft", zegt technisch directeur Patrick Busby op de site van FC Volendam. "Een week geleden zijn we in gesprek gegaan met Yannick en hebben de juiste snaar geraakt, waardoor we een week later hem kunnen presenteren als de nieuwe linksback."

De technisch directeur benadrukt dat Leliendal op meerdere posities uit de voeten zou kunnen. "Hij is snel, sterk in de duels, wendbaar en denkt vooruit. Met zijn komst begint het nieuwe FC Volendam mooie contouren aan te nemen."

Eerder contracteerde Volendam al Daan Steur, Alex Plat, Daniël Beukers en Mawouna Amefor. Vrijdagavond speelt de ploeg van trainer Rick Kruys de oefenwedstrijd tegen Noordwijk. De aftrap is om 20.00 uur in het Volendam-stadion.