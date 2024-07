20 ton broccoli 'niet mooi genoeg' voor supermarkt

De broccoli is gewoon eetbaar, maar in de schappen komen ze niet te liggen. "Ze vallen alleen niet in de specificaties van wat de klant wil", legt Nico uit. "Het is gewoon doodzonde."

Zijn koelcel staat nu dus vol met stapels 'iets minder perfecte' broccoli. Wat er nu mee gaat gebeuren, blijft nog een raadsel. De organisatie No Waste Army heeft aangeboden een deel van de oogst op te halen en er soep van te maken. Een ander deel dreigt als veevoer te eindigen.

Gelukkig voor Nico is het grootste deel van zijn oogst wel goedgekeurd, dus die zal je wel gewoon in de supermarkt tegenkomen.