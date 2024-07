Topatlete Nienke Brinkman in actie op marathon van Amsterdam

Brinkman, die zich niet kwalificeerde voor de Olympische Spelen van Parijs, werd de afgelopen tijd geteisterd door blessureleed. In april deed ze in Hamburg na lang blessureleed een ultieme poging om aan de olympische limiet te voldoen, maar daar slaagde ze niet in. De 31-jarige Nederlandse stapte na ruim 15 kilometer uit.

Het mislopen van de Olympische Spelen kwam hard bij haar aan, vertelt Brinkman tijdens een digitaal persmoment. "Inmiddels heb ik er vrede mee, maar het was echt een klap in mijn gezicht. Ik ben wel blij dat ik het ondanks mijn blessureleed toch heb geprobeerd. Daardoor kan ik in ieder geval zeggen dat ik er alles aan heb gedaan."

