Leerlingen proeven alvast de sfeer in splinternieuwe school in Wieringerwerf

Er wordt nog her en der gewerkt op het terrein Campus de Terp als in de verte de eerste leerlingen richting de nieuwe school komen aangelopen. Nog een week krijgen ze les op hun oude scholen, maar dan is het gebeurd. Om alvast een beetje gevoel te krijgen voor het nieuwe schooljaar mogen ze even rondneuzen in het hagelnieuwe gebouw. "We hebben tot nu toe alleen foto's gezien en een filmpje. Ik vind het heel spannend", zegt een meisje uit groep 7.

Alles is gloednieuw en staat er pico bello bij. Ook de leraren staan te popelen om er aan de slag te gaan. Leerkracht Margareth Voogel van de Don Bosco heeft er zin in. "Ik heb 37 jaar les gegeven op de Don Bosco. Sterker nog: ik heb er als kind ook op school gezeten. Ik heb er echt mooie herinneringen aan. Het paadje naar school kan ik dromen. Maar waar de ene deur dicht gaat, gaat een ander weer open hoor!"

