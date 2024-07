Snelle bus kan nu echt gaan rijden in Eemnes: "Dit is meer dan een busverbinding"

Maar bij de officiële opening van dit deel van het project HOV in 't Gooi stonden de bobo's vooral stil bij de toevoeging van de snelle buslijn en wat dat betekent voor de Eemnesser. Want het dorp is dankzij de nabijheid van de A1 en A27 een van de best bereikbare plaatsen van het land. Maar qua openbaar vervoer is het aanbod karig. Daar komt nu verandering in voor de Eemnessers en Laarders, want de HOV-klus is geklaard.

Hobbelende bus

"We hebben hier de buslijn die binnen 33 minuten naar Hilversum hobbelt", aldus wethouder Theo Reijn. En dan mag je volgens de bestuurder nog blij zijn dat die bus langskomt, want de laatste periode zijn er nogal wat buschauffeurs uitgevallen, waardoor de reizigers voor niets stonden te wachten.

Vanaf zondag, als de snelle bus Eemnes opneemt in het ritje, staat de busreiziger binnen acht minuten bij het Tergooi-ziekenhuis in Hilversum. Afhankelijk van de drukte op de weg is het twaalf tot veertien minuten rijden naar station Hilversum, waarna de bus verdergaat richting Utrecht of Amsterdam-Amstel.

Nog voordat de bus één keer officieel in Eemnes is gereden, is er nu al het idee dat de bus vanaf december naar Amsterdam WTC zou kunnen gaan rijden. En als klap op de vuurpijl is er in het weekend ook nog een nachtbus vanuit Hilversum. "Voor de stappers", meldt Reijn.

Groot verschil voor Eemnes

En belangrijker nog: de HOV rijdt veel vaker, vooral in de spits is er veel busaanbod. Reijn vertelt dat de HOV op de drukke momenten in de dag om de tien minuten rijdt. Dat is andere koek dan die ene buslijn die soms maar één keer per uur langskomt. Al met al is zijn conclusie dan ook dat de snelle bus en alle bijbehorende infrastructurele vernieuwingen een 'groot verschil maken voor Eemnes'. Dat heeft de gemeente ruim 7 miljoen euro gekost.

Voor iedereen uit Eemnes die eens kennis wil maken met de nieuwe ov-aanwinst had Reijn nog een mededeling. Transdev brengt deze passagiers zaterdag 20 juli gratis naar Hilversum of Amsterdam. "Je moet wel zelf teruglopen", grapte de wethouder.

Nog één horde

Nu de klus in Eemnes geklaard is, komt er bijna een einde aan het jarenlange en dure HOV-project in 't Gooi. De snelle busverbinding tussen Huizen en Hilversum heeft nog één horde te gaan en dan gaat het over de werkzaamheden in Huizen.

Doordat aannemer BAM en de gemeente het vorig jaar met elkaar aan de stok kregen over geld heeft het project daar zo'n twaalf maanden stilgelegen. Inmiddels is het karwei in het vissersdorp weer begonnen. Olthof hoopt volgend jaar daar de opening te kunnen vieren.