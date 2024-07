Broedplaats moet wijken voor islamitische school: "Zulke plekken geven de buurt karakter"

"Het is een hele fijne plek", zo zegt hij. Stichting LOLA (Leegstand Oplossers Amsterdam) zit al tien jaar in deze buurt, waarvan vijf jaar op de Derkinderenstraat. "Het is niet alleen een broedplaats. We geven hier ook gratis voedselpakketten weg, organiseren avonden voor de buurt, zoals Arabian Flavor Night en open mics. Iedereen is hier welkom en dat gaat worden gemist. Er is geen alternatief in de buurt."

Kringloop Muna

Eén van die maatschappelijke ondernemers is Angie Koelewijn. Een jaar geleden is ze met een vriendin Kringloop Muna begonnen in het pand. "De laatste kringloop in de buurt is vier jaar geleden afgebrand", zo vertelt Koelewijn. "Dus wilden we zelf een nieuwe beginnen."

Dat ze er na een jaar al uit moet, noemt ze 'jammer'. "We zijn wel blij dat we de kans hebben gekregen om hier een jaar te zitten, want we wisten dat het tijdelijk was." Nu is de Kringloop met spoed op zoek naar een nieuwe plek. "Ik denk dat we daarvoor alle hulp nodig gaan hebben. Uit de buurt, van woningcorporaties en het stadsdeel", zegt Koelewijn.