Bruinvissen Iza en Martin mogen na maanden verzorging terug naar het ruime sop

SOS Dolfijn heeft inmiddels al tientallen dieren teruggebracht naar zee, maar deze keer was extra bijzonder voor het team verzorgers. "We lieten de dieren tegelijk vrij. Iza zwom meteen al weg van de boot, maar Martin bleef nog even rondhangen. We hebben hem zelfs nog een paar visjes gevoerd. Daarna konden we ze nog een tijdje volgen, terwijl ze bij elkaar in de buurt zwommen. Daarna konden we ze niet meer zien. Het was heel mooi."

Voor het eerst heeft één van de dieren een zender meegekregen. Iza is de komende tijd goed te volgen dankzij chip die, als ze boven komt om te ademen, verbinding maakt met een satelliet. "We zien haar goed bewegen. Ze is mooi aan het rondzwemmen. We gaan haar de komende tijd goed in de gaten houden. Benieuwd waar ze allemaal naartoe gaat straks." Met de informatie wil SOS Dolfijn meer leren over de bewegingen van bruinvissen in de Noordzee.