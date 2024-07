Haarlemse jongeren roken weer: sigaretten en vapes populairder door stress

Rene van Collem uit Zandvoort komt als family-counselor veel in jeugdklinieken in de omgeving Haarlem. Hij herkent de door GGD gesignaleerde trend. "Ik zie het drugsgebruik al jaren stijgen. En het wordt alleen maar erger. In mijn tijd moest je op straat op zoek naar een drugsdealer. Nu bestel je via de app."

Toch komt het stijgende gebruik niet alleen door de grotere beschikbaarheid, volgens Van Collem. "Het is een teken van deze tijd. We hebben steeds makkelijker contact met elkaar, maar steeds minder echt, wezenlijk contact. Of het nu gaat om drinken, roken, blowen of gokken. We gaan op zoek naar quick fixes. We willen ons snel even beter voelen, maar eigenlijk zijn we op zoek echt contact."

Middelen-gebruik in Zandvoort

GGD Kennemerland deed extra onderzoek naar jongvolwassenen in Zandvoort. Uit interviews blijkt dat middelengebruik vaak al op jonge leeftijd begint en dat ouders hierin een belangrijke rol spelen. Zij gebruiken regelmatig zelf middelen. Of zij staan dit hun kinderen toe, zonder zich goed bewust te zijn van de risico’s.

Net als in Haarlem wordt er in Zandvoort meer gerookt en worden er meer drugs gebruikt dan het Nederlandse gemiddelde. De GGD noemt ook een geografische reden: de overvloed aan horecagelegenheden in Zandvoort zorgt ervoor dat jongvolwassenen al vroeg in aanraking komen met verslavende middelen.

Overigens laten de cijfers van GGD in Bloemendaal een tegenovergestelde trend zien. Gebruikt in 2021 nog 12% van de Bloemendaalse scholieren wiet en hasj, in 2023 is dat 6%. Wel wordt hier door jongeren relatief veel alcohol gedronken, vergeleken met omliggende gemeentes. Ook in Heemstede wordt meer dan gemiddeld gedronken.