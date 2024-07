Camping Geversduin kampt nog steeds met flinke wateroverlast

"We hopen met zijn allen op beter zomerweer", vertelt campingmanager Els Scholten. "Het grondwater was de afgelopen tijd behoorlijk gezakt, maar vorige week hebben we weer enorm veel water gehad."

Tonnen aan schade

Door de hoge waterstand kan Geversduin al het hele seizoen bijna de helft van de campingplaatsen niet verhuren. Naast deze gemiste inkomsten heeft de camping ook nog tonnen aan schade. "Denk maar aan terreinherstel, elektriciteitskasten vervangen en het herstellen van wegen en paden op de camping", zegt Scholten.

De camping is hier niet voor verzekerd, maar kan voorlopig de lasten nog dragen. "Gelukkig is Geversduin één van drie Kennemerduin Campings. De andere campings hebben minder last van het water en daardoor kunnen we onze gasten spreiden. Ook financieel kunnen we het daardoor voorlopig opvangen", besluit Scholten.