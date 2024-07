Help, de zomervakantie komt er weer aan: zo houd je je kinderen zoet

Terwijl veel kinderen staan te springen om zes weken lang niet naar school te gaan, voelen veel ouders wellicht de zenuwen door hun lijf gieren bij de gedachte dat de zomervakantie over een weekje alweer begint. Want hoe houd je je stuiterballen bezig en voorkom je dat ze elkaar in de haren vliegen en het huis afbreken? NH ging de straat op en vroeg ouders om tips!