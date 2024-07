Unieke 17e-eeuwse meesterwerken in een van de kleinste museums van Noord-Holland

Dat Jeroen Zoetmulder een speciale band heeft met Ruysdaels schilderkunst is bekend. In 2022 heeft hij geprobeerd een schilderij van Salomon van Ruysdael aan te kopen voor Museum Kennemerland. Helaas werd hij tijdens de veiling in New York overboden en ging het schilderij naar een particulier. NH Nieuws volgde hem naar New York en maakte daar onderstaande reportage over.