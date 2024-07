Voormalig scheidrechter Ruud Bossen over discutabele penalty bij Nederland - Engeland

Na de 2-1 nederlaag tegen Engeland balen veel Oranjefans dat Nederland is gestrand op het EK. De druiven zijn extra zuur doordat de penalty die de Engelsen kregen behoorlijk discutabel is. "Ik dacht het is een prima blok van Dumfries. Er is contact maar geen strafschop", aldus oud-scheidrechter Ruud Bossen uit Haarlem.