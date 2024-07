In Haarlem kun je ook 's nachts jezelf zijn: nachtvisie is een feit

De gemeenteraad ging unaniem akkoord met de Nachtvisie. En dat is opmerkelijk in de verdeelde Haarlemse politiek. "Mooi, hè. Dat is best uniek hier, maar we hebben deze ambitie al jaren en het participatieproces is heel zorgvuldig geweest. Het plan zit gewoon goed in elkaar," zegt de wethouder. "De Nachtwacht Haarlem is ook heel belangrijk. Zo'n groep betrokken mensen, ik zie dat als een cadeau." Nadieh van de Nachtwacht: "Best mooi hoe we de raad hebben kunnen verenigen."

De gemeente maakt de komende jaren geld vrij om de programmamanager aan het werk te houden en om meer cultuur in de nacht te programmeren, zegt wethouder Van Loenen. "Het is geslaagd als straks meer Haarlemmers hier uitgaan en jongeren meer in contact komen met cultuur. Dat ze het gevoel hebben: ik hoor hier thuis, dit is mijn stad. Ik kan hier ook 's nachts mezelf zijn. Dat zou ik heel mooi vinden."