Van Hamburg naar Berlijn: John en Erica moeten 'ongelofelijke domper' laten bezinken

Ook in het stadion waren de Nederlandse supporters luidruchtiger dan de doorgaans zo vocale Engelsen, maar het mocht niet baten. Hoewel de teleurstelling over de gemiste finale groot is, zijn de twee Abbenessers ongelofelijk trots op 'hun' Oranje: "We mogen trots zijn op ons landje, we zitten bij de beste vier van Europa hè."

Met de nederlaag van Oranje komt er ook een einde aan het avontuur van John en Erica in Duitsland. In totaal reisden ze de afgelopen maand vijf keer op en neer tussen verschillende Duitse steden en hun woonplaats Abbenes. Erica moet daarom ook vooral even bijkomen van hun belevingen: "Nu ik besef dat het is afgelopen is het echt tijd voor rust. We gaan morgen bij thuiskomst eerst maar eens een borrel drinken bij onze kinderen."

Op naar WK in Amerika

Ze nemen de herinneringen aan een maand lang EK in Duitsland onder de arm met zich mee, vertelt Erica: "Tijdens zo'n toernooi kom je allerlei leuke mensen tegen, je leert elkaar echt kennen. Je loopt daar rond met zoveel mensen, het is bij elke wedstrijd een feest van formaat geweest. We hebben het onwijs naar de zin gehad"

En ondanks dat de aftocht van Nederland nog geen 24 uur oud is, kan John ook alweer vooruitkijken naar het volgende toernooi: "2026, WK in Amerika. Ja, daar heb ik wel oren naar. Dat wordt flink sparen, want zoiets wil je niet missen. Maar goed, dat is nog effe weg, eerst gaan we in de herfst alweer naar Bosnië voor de Nations League-wedstrijd."