Weer problemen met Brug Ouderkerk: brug tijdelijk niet bediend vanwege water in kelder

De provincie onderzoekt waarom de kelder is ondergelopen. "Het kan regenwater zijn, maar ook koelwater." Lekkage wordt niet uitgesloten. Om de oorzaak te achterhalen, is de kelder inmiddels leeggepompt. "We gaan vanmiddag proefdraaien."

Wegverkeer op de N522 heeft geen last van de storing. Sterker: zo lang het probleem niet is opgelost hoeven automobilisten in ieder geval niet te wachten voor een openstaande brug. De provincie durft nog geen prognose te geven wanneer de brug weer open kan.

Wachten of omvaren

Voor de scheepvaart is de stremming ingrijpender, erkent Douma. "Het vaarseizoen is begonnen en ook boten in de pleziervaart worden steeds hoger." Vaartuigen hoger dan 2,90 meter zullen daardoor moeten wachten tot de stremming is verholpen. "Of ze moeten een andere route nemen", aldus de woordvoerder.

Sinds de opening van de vernieuwde brug - aanstaande maandag exact een jaar geleden - wordt de brug geplaagd door problemen. Van eind november vorig jaar tot eind maart dit jaar kon de brug niet worden geopend omdat het draaimechanisme van het noordelijke brugdek defect bleek.