Nog even terug naar het EK: zo deden onze Noord-Hollanders het bij Oranje

Tegen Polen viel Frimpong in en tegen Frankrijk kreeg hij een basisplaats. Binnen één minuut had hij de kans van de wedstrijd, maar zijn schot was te zwak en werd gered door de Franse keeper Maignan. De speelsheid die Frimpong bij Bayer Leverkusen toont, bleef op het EK in Duitsland achterwege.

Ryan Gravenberch (Amsterdam) - 0 wedstijden

Gravenberch speelde dit EK geen enkele rol op het veld. De middenvelder van Liverpool gold als een verrassing bij de definitieve selectie. Hoewel het middenveld van Oranje op de schop leek te gaan na de wanvertoning tegen Oostenrijk, bleef een kans voor Gravenberch uit.

Joey Veerman (Volendam) - 6 wedstrijden (207 minuten)

De kop van Jut was Joey Veerman na de wedstrijd tegen Oostenrijk (3-2 verlies). Van de 29 passes, kwamen slechts 14 aan. Huilend zat hij in de dug-out na de wissel in de 34e minuut. "Hij struikelt een keer over de bal en hij geeft ballen weg. Normaal is passing juist zijn kwaliteit", zei bondscoach Ronald Koeman na afloop van die wedstrijd.

