Volendam ruimt op met een EK-kater: "Helemaal klaar mee"

"Kaplakens, slingertjes, alles is weggehaald, we zijn er helemaal klaar mee", zegt kapper Ron Wessels uit Volendam. En daar is hij niet alleen in. "Ik had een kleine kater vanmorgen, maar niet van de alcohol", zegt een dame die slingers van het terras haalt. En ook de visboer prikt alle rood-wit-blauwe ballonnen lek. "Het zit erop, het is mooi geweest, we gaan gewoon verder."

Trots

Niet overal in Volendam zijn de vlaggetjes al verdwenen. Vooral die met de tekst Hup Joey hangen nog voor de ramen. Jan Tuijp zit bij de kapper op zijn beurt te wachten. "We zijn wel teleurgesteld dat Joey Veerman het (de finale, red.) misgelopen is". Maar Tuijp blijft ook trots op zijn dorpsgenoot en ook de andere klanten vinden dat hij gister prima speelde.

Het is nog de vraag wanneer de vlaggen weer terugkomen. De visboer hangt ze pas weer op tijdens het WK van 2026 en Tuijp gaat vooral naar Het Andere Oranje (FC Volendam) kijken. De dame op het terras denkt even na en lacht dan hard: "Met Koningsdag hangen ze er weer".