Tot ieders, inclusief zijn eigen, verbazing plaatst sprinter Elvis Afrifa zich voor Olympische Spelen

Op de FBK Games kwam de droomweek ten einde. Tussen allerlei topsprinters hield Afrifa zich knap staande. "Dit is weer een dikke win voor mij", zegt Afrifa, die zich terugvocht van een heftige blessure. "Vorig jaar zat ik nu ergens te chillen in het gras. Zonder enige sportambities."

Dromen

"Het is absurd", zegt Afrifa over de ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt. Onlangs stond hij met de estafetteploeg op de EK atletiek in Rome. "Ik moet er echt van bijkomen later." Daar heeft hij nu de tijd nog niet voor. Met de Olympische Spelen in het verschiet, gaat Afrifa voor een onvergetelijke ervaring. "Dromen komen uit."