Geen diploma, maar bloemen en afscheidsbrieven voor verongelukte meisje in Alkmaar

De politie doet daarnaast onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Dat is nog in volle gang, laat een woordvoerder weten. Of de chauffeur onder invloed was, is nog niet bekend. "Dat moet nog blijken uit de testuitslagen. Hij is voor nu vrijgelaten, maar moet zich later weer melden."

Of hij bewust of onbewust is doorgereden, kan de politie nog niet zeggen. "Niemand is gebaat bij speculaties. Heeft hij het geweten of niet; dat is nu de hoofdvraag die we moeten we uitzoeken."