Hoe Wadwayers hun dorp levend houden: "Geld voor dorpshuis was zo opgehaald"

"Als je bij het plaatsnaambord aan het begin van het dorp staat, kun je het bord aan het einde van het dorp al zien staan", vertelt bewoner en Wadway-kenner Ben Wester gekscherend. "Het is echt heel erg klein en dat is nooit veranderd." Het dorp is slechts 300 meter lang, maar heeft volgens hem in de loop der jaren een reputatie van zelfstandigheid opgebouwd.

"Rond 1798 riep Lodewijk Napoleon de Bataafse Republiek uit. Dorpen en steden stonden toen voor de keuze om zich daarbij aan te sluiten. Maar Wadway deed daar niet aan mee, vandaar die bijnaam 'de Republiek'", aldus Wester. "En dat dwarse zit er nog steeds in bij de bewoners maar daardoor ontstaan wel hele mooie dingen."

Legendarisch café

Eén van die mooie dingen is de bouw van het dorpshuis/foyer naast de Theaterkerk, waar grote artiesten als Youp van 't Hek en Freek de Jonge steevast hun voorstellingen uitprobeerden. Sinds het legendarische café De Vriendschap haar deuren sloot, dreigde het hart uit het dorp te verdwijnen.

"Alleen The Rolling Stones en The Beatles hebben niet in De Vriendschap gestaan", vertelt Sam Broers, voorzitter van het dorpshuis trots. "Het café was een begrip in de regio en ver daarbuiten." Voor Wadway was het dé ontmoetingsplek waar bruiloften werden gegeven, de kermis werd gevierd en waar heel veel clubjes gebruik van maakten. "We moesten wel wat doen om te voorkomen dat Wadway een doorgaande weg werd."

Ziel van het dorp

En dus werd een plan gesmeed om naast de Theaterkerk een dorpshuis/foyer te bouwen. "De bouw was al begonnen en de financiën waren nog niet helemaal rond. Toen is er een beroep gedaan op de bevolking door middel van een obligatieplan en het geld was zo opgehaald. Heel veel clubjes maken hier gebruik van, de ziel blijft in het dorp."

En een van de clubs die het dorp rijk is, is de stichting Volksvermaak Wadway die al bijna een eeuw bestaat. "Dat gaan we natuurlijk groots vieren", vertelt Annemarie Borst-Karsten van de stichting die naast de kermis ook Sinterklaas en Koningsdag organiseert. "De gemeenschapszin is erg groot, jong en oud doet hieraan mee. Als we iets nodig hebben dan zijn er veel ondernemers die een steentje bij willen dragen. Dat maakt ons dorp uniek."