Chaotische taferelen op Europaplein: "Het is wachten tot het misgaat"

Ed woont al jaren in de buurt van het Europaplein en rijdt er dagelijks met zijn bus langs. De laatste maanden houdt hij zijn hart vast. "Na de herinrichting is de verkeerssituatie verslechterd. Het is levensgevaarlijk."

Hij legt uit: "Als je uit de parkeergarage komt, sta je direct met je neus op de weg. Vervolgens moet je nog kijken, terwijl het verkeer van beide kanten op je afkomt. En dan scheurt er ook nog een fatbike langs. Het is wachten op ongelukken."

Daarnaast steken winkelbezoekers blindelings de weg over zodra ze de schuifdeuren van het pand in- en uitlopen, legt hij uit. "Er is geen zebrapad, terwijl dat er volgens mij wel zou moeten komen. Ik weet dat het een gevaarlijk punt is. Mensen steken blind over."