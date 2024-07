Gele zwembroeken razend populair onder festivalgangers: "Als Dries niet in geel komt, doen we het zelf maar"

Morgenmiddag staat Dries Roelvink op het programma, die optreedt tijdens de grote 'Vrijdagmiddagborrel'. De zanger trad een tijd terug op in de Johan Cruijff Arena, waar hij zijn beroemde gele zwembroek droeg. Toen Ron Tervoort, medeorganisator van het Zomerfestival, zijn management vroeg of hij dat in Egmond kon herhalen, was het antwoord helaas nee.

Dan maar zelf

Het bracht Tervoort wel op een ander idee. "Als Dries Roelvink niet in het geel komt, dan gaan we het zelf maar doen", vertelt hij lachend. En zijn plan werkt. Binnen no-time verkoopt het festival meer dan honderd gele zwembroeken.

De organisatie koppelde daarnaast ook winacties voor het EK aan de zwembroek. "Als je een goede schatting maakte kon je een gratis zwembroek winnen", legt Tervoort uit.

Tervoort heeft zelf in ieder geval al heel veel zin in het festival. "In het dorp is er superveel animo voor. We merken dat mensen het echt waarderen dat wij dit organiseren", vertelt hij.

Voor degene nog zonder gele badslip, wees niet getreurd. Volgens de organisator zijn er nog een aantal zwembroeken over die je kan bestellen en op het festivalterrein op kan halen.